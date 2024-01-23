وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي يعلق على مصرع 21 جنديا في خان يونس

علق الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، على مقتل 21 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارض مع عناصر المقاومة الفلسطينية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: "صباح صعب لشعب إسرائيل بأكمله مع كارثة مقتل 21 عسكريا".

وأَضاف جانتس أنه يجب أن نتحد ونتذكر الثمن الباهظ الذي اضطررنا لدفعه مقابل هذه الحرب العادلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 21 جندياً وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر المقاومة الفلسطينية "حماس" وسط قطاع غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن المعركة وقعت نتيجة تفخيخ مبنيين في مخيم المغازي، تبعه إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ما أدى لانفجار العبوات، وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين.