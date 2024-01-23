إعلان كارثي لجيش الاحتلال.. ارتفاع قتـ.لى الصهاينة إلى 24 على يد المقاومة

في إعلان كارثي جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفع عدد قتلاه الى 24 ضابطا وجنديا بمعارك في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بيد المقاومة الفلسطينية ، وفق ما ذكرت صحف عبرية.



كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، تفاصيل حادثة مقتل ٢٤ ضابطا وجنديا إسرائيليا في منطقة المغازي وسط قطاع غزة.



دخل جنود احتياط من اللواء 261 إلى منطقة المغازي وسط قطاع غزة وبناء على طلب الجيش الإسرائيلي عملوا مع وحدة الهندسة على تفخيخ 10 مباني استعدادا لتفجيرها.



وبينما كانوا على وشك إنهاء مهمتهم، أطلق رجال المقاومة قذيفتي "ار بي جي"، الأولى نحو دبابة ميركافا أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من بداخلهما.



بقيت وحدة الإنقاذ (669) تعمل طوال الليل لرفع الأنقاض بحثا عن الجنود المفقودين.