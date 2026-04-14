الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإعلان عن منهج جديد لصناعة الغاز والبترول في مصر

وزير البترول يعقد اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وزير البترول يعقد اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
أمل مجدى

في إطار تعزيز التواصل البرلماني ،عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اللقاء الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية التعاون والعمل التكاملي مع المجالس النيابية على محورين رئيسيين، أولهما دعم البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، وثانيهما العمل على تلبية احتياجات المواطنين، انطلاقًا من دور النواب في التعبير عن احتياجات المواطن ونبض دوائرهم.

واستعرض الوزير جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في تطبيق حزم تحفيزية للإستثمار، إلى جانب سداد المستحقات المتأخرة للشركاء، بما يسهم في دفع وتكثيف أعمال الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي ،  كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد، بعد الانتهاء من سداد المستحقات  مع الإجراءات التحفيزية، التوسع في تطبيق نظم وتكنولوجيات حديثة، في مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، باعتبارها من الوسائل والتقنيات التي تدعم زيادة الإنتاج وتفتح آفاقًا جديدة أمام صناعة البترول والغاز.

كما استعرض اللقاء عدد من الطلبات المقدمة من نواب الدوائر بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى بعض المناطق والقرى، في إطار خطط قطاع البترول، وأكد الوزير علي توجيهاته بسرعة فحص هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة في القطاع، بما يضمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على المواطنين وأهالي المناطق والقري والاستجابة لاحتياجاتهم، وفي ضوء حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لما ينقله النواب من مطالب لأهالي دوائرهم وتمكينهم من تحقيقها وتوفير الحياة الكريمة لهم .


حضر اللقاء كل من النائب عبد الباقي تركيا عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، والنائب عمرو علي الزقم عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والنائب محمود محمد صلاح عضو مجلس الشيوخ عن دائرة قطاع غرب الدلتا بمحافظة البحيرة، والنائب محمد وجيه عبدالله خالد عضو مجلس الشيوخ عن دائرة البحيرة، والنائبة نشوى حامد الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع غرب الدلتا بمحافظة الإسكندرية، والنائب وائل حافظ الجندي عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والنائب محمد عبد القادر الدماطي عضو مجلس النواب عن دائرة قطور بمحافظة الغربية، و النائب خالد عبد الرحمن مشهور عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية والنائب ماجد ربيع سالم عضو مجلس النواب عن دائرة أقسام الطور ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، والنائب ناجي عبد الفتاح الشهابي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد فؤاد زغلول عضو مجلس النواب عن مركز الفيوم وأقسام أول وثان الفيوم والفيوم الجديدة، والنائب محمد الدامي عبد العزيز الدامي عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، والنائب أحمد عطية شرعان عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية  .

