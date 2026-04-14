وزير البترول: الاستثمار في العنصر البشري يقود تطوير قطاع الثروة المعدنية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، لمتابعة الخطط المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع المسح الجوي الشامل للمعادن، إلى جانب تدريب كوادر القطاع على أحدث الأساليب العالمية في مجالي الاستكشاف والتعدين.

وأكد الوزير أهمية الارتقاء بمهارات وخبرات الكوادر البشرية في قطاع الثروة المعدنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة التطوير الشامل خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، لمواكبة التحسن المتسارع في بيئة الاستثمار بقطاع التعدين المصري.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن البرنامج التدريبي لكوادر التعدين المصرية، بالتعاون مع جامعة مردوك الأسترالية، إحدى كبرى الجامعات المتخصصة في علوم التعدين، يستهدف تنمية مهارات الجيولوجيين العاملين بالهيئة والشركات التابعة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث التطورات في مجالات الجيولوجيا والاستكشاف المعدني، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

كما تابع الوزير مستجدات مشروع إطلاق البوابة الرقمية للاستثمار التعديني، والمقرر تدشينها خلال يوليو المقبل، والتي تتيح للمستثمرين الاطلاع على المناطق المتاحة، واستكمال إجراءات التراخيص والتعاقدات إلكترونيًا، عبر منصة موحدة لتتبع التراخيص، وتبسيط الإجراءات، وإتاحة البيانات المتعلقة بالفرص التعدينية.

ولفت الوزير إلى أهمية منتدى التعدين المصري، المقرر انعقاده خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الدورة ستشهد نقلة نوعية في حجم المشاركة، مع توقعات بحضور واسع من كبار مسؤولي الحكومات والشركات التعدينية العالمية، بما يعكس المكانة المتنامية لمصر كوجهة استثمارية واعدة في قطاع التعدين.