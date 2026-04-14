قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيسوس: النصر ينافس على كل الألقاب .. ورونالدو الأكثر شغفا رغم تاريخه الكبير
أزمة وقود الطائرات تثير قلق الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحرب على إيران
نتنياهو الفاشل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على قرار الحكومة الإيطالية
مصرع 9 أشخاص وعشرات المصابين في انفجار كبير بمحطة كهرباء بالهند
استمرار العمليات العسكرية داخل لبنان رغم المفاوضات مع بيروت.. تفاصيل
البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخا و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
وزير الكهرباء: تنسيق دائم لإنجاز مشروع الضبعة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
لعنة أبريل تطارد آرسنال مجددًا.. هل يمنح السقوط الجديد لقب الدوري الانجليزي لمانشستر سيتي؟
مقابل 60 مليون إسترليني.. ليفربول يطارد جوهرة بورنموث الفرنسية| إيه الحكاية
وزير الخارجية في اجتماع وزراء G24: النظام الاقتصادي العالمي في حاجة لإصلاحات جوهرية
وصلة غزل بين الفنان خالد الصاوي وزوجته.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار..أخبار التوك شو
مكاسب 50 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الصعود بعد شم النسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول: الاستثمار في العنصر البشري يقود تطوير قطاع الثروة المعدنية

أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، لمتابعة الخطط المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع المسح الجوي الشامل للمعادن، إلى جانب تدريب كوادر القطاع على أحدث الأساليب العالمية في مجالي الاستكشاف والتعدين.

وأكد الوزير أهمية الارتقاء بمهارات وخبرات الكوادر البشرية في قطاع الثروة المعدنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة التطوير الشامل خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، لمواكبة التحسن المتسارع في بيئة الاستثمار بقطاع التعدين المصري.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن البرنامج التدريبي لكوادر التعدين المصرية، بالتعاون مع جامعة مردوك الأسترالية، إحدى كبرى الجامعات المتخصصة في علوم التعدين، يستهدف تنمية مهارات الجيولوجيين العاملين بالهيئة والشركات التابعة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث التطورات في مجالات الجيولوجيا والاستكشاف المعدني، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

كما تابع الوزير مستجدات مشروع إطلاق البوابة الرقمية للاستثمار التعديني، والمقرر تدشينها خلال يوليو المقبل، والتي تتيح للمستثمرين الاطلاع على المناطق المتاحة، واستكمال إجراءات التراخيص والتعاقدات إلكترونيًا، عبر منصة موحدة لتتبع التراخيص، وتبسيط الإجراءات، وإتاحة البيانات المتعلقة بالفرص التعدينية.

ولفت الوزير إلى أهمية منتدى التعدين المصري، المقرر انعقاده خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الدورة ستشهد نقلة نوعية في حجم المشاركة، مع توقعات بحضور واسع من كبار مسؤولي الحكومات والشركات التعدينية العالمية، بما يعكس المكانة المتنامية لمصر كوجهة استثمارية واعدة في قطاع التعدين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية: الصاج يدخل في 80% من الإنتاج وقرار الإغراق “صدمة” للصناع

خالد الصاوي

كاد يبكي على الهواء.. خالد الصاوي: رضا ربنا وحب الجمهور أنقذني من نفسي مرات عديدة|فيديو

جانب من الحلقة

كانت أكبر صدمة في حياتي.. خالد الصاوي يكشف تفاصل عثوره على رضيعة

بالصور

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد