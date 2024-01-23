دفنوا تحت الأنقاض.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل مصرع 21 جنديا بخانيونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 21 جندياً وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر المقاومة الفلسطينية " حماس " وسط قطاع غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن المعركة وقعت نتيجة تفخيخ مبنيين في مخيم المغازي، تبعه إطلاق صواريخ مضادة للدروع ما أدى لانفجار العبوات، وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أنه تم مقتل 22 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنيين، واستهداف دبابة وتفجير نفق في خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنها تستهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.