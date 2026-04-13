محافظ الغربية يحكم الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات مفاجئة | صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت عددًا من قرى مركز بسيون، شملت ميت أبو الخير، حصة أبار، ميت الشريف، نجريج، وكوم النجار، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة رغيف الخبز.

يأتي ذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز البلدي المدعم وإحكام السيطرة على منظومة العمل بها،

توجيهاته العاجلة

وأسفرت أعمال الحملة عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، حيث تم تحرير محضر لمخبز بقرية حصة أبار لنقص وزن الخبز بمقدار 13 جرامًا، وضبط مخبز بقرية ميت أبو الخير مغلقًا خلال مواعيد التشغيل الرسمية بما يؤثر على تلبية احتياجات المواطنين، كما تم تحرير محضر لمخبز بقرية ميت الشريف (الأول) لنقص وزن 19 جرامًا، وآخر بقرية نجريج لنقص 9 جرامات، إلى جانب تحرير محضر لمخبز بقرية كوم النجار (الأول) لعدم الالتزام بنظافة أدوات العجين، في حين تبين التزام مخبز كوم النجار (الثاني) وعدم وجود مخالفات به.

ردع مخالفين

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، تم تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 11 محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات المفاجئة مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو جودة الخبز المدعم.