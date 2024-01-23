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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام: طائرات الاحتلال قصفت دبابة إسرائيلية في خان يونس

دبابة
دبابة

أعلنت "كتائب القسام" مساء أمس الاثنين، عن أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ دبابة تابعة لقواتها كان قد تم استهدافها من قبل مقاتلي القسام في خان يونس.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "في تفاصيل جديدة.. بعد استهداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونية سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مجاهدونا ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها".

وفي الأيام الماضية، تصاعد القتال بشكل كبير في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، وعلى وجه الخصوص في مدينة خان يونس، وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على المدينة وسط محاولة القوات البرية التقدم إلى عمقها.

ومن جانبها، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية قتالها الشرس شد الجيش الإسرائيلي، وأعلنت في عدة مرات خلال اليوم عن قتل وتدمير آليات إسرائيلية في محاور التوغل بخان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت الحرب الإسرائيلية حتى اليوم الاثنين 32 ألفا و295 قتيلا، وأكثر من62 ألفا و681 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

الطائرات الحربية الإسرائيلية كتائب القسام خان يونس

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