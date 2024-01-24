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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جحيم على الأرض.. النرويج تدعو لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

النرويج
النرويج

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، اليوم الأربعاء: إنه يجب تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة كبيرة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف وزير خارجية النرويج في تصريحات له، أنه يحب أيضا العمل على فكرة حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم.

وأشار إيدي إلى أن النرويج ترغب في استضافة مؤتمر إنساني لإعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن الوضع هناك يشبه الجحيم على الأرض.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 32,295 شهيداً ومفقوداً، و63,000 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن هناك 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة، معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحيّة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 161 مسجداً بشكل كلي، و 253 مسجدا بشكل جزئي، و3 كنائس منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وتابع المكتب: "الاحتلال الإسرائيلي دمر 70,000 وحدة سكنية بشكل كلي، و 290,000 وحدة بشكل جزئي خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة".

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت 65,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بداية العدوان.

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