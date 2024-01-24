الضفة الغربية على وشك الانفجار.. الأردن يحذر من التهديد بامتداد حرب غزة

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن لم يطلب إلى الآن وقفا لإطلاق النار، مؤكدًا أن إسرائيل دمرت مجتمعا بأسره.

وأضاف الصفدي في كلمته بأعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن‬ حول الشرق الأوسط‬ والقضية الفلسطينية،‬ أن كل يوم يمضي دون إنهاء العدوان الإسرائيلي يعني المزيد من إزهاق الأرواح البريئة نتيجة العدوان والجوع والأمراض.

ولفت إلى أن التهديد بالامتداد الإقليمي لهذه الحرب حقيقي والضفة الغربية على وشك الانفجار.

وأكد الصفدي أن إسرائيل دمرت مجتمعا بأسره وهجرت أكثر من ثلثي سكان غزة، مضيفا أن إسرائيل قامت بتجويع نصف مليون فلسطيني.

وشدد على أنه يجب فرض السلام، مضيفا أن الطريقة الوحيدة للسلام عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وقال إن الكيان الصهيوني يعمل على تقويض حل الدولتين وتتحدى الجميع علانية، مشددًا على أنه يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها بجرائم الحرب والحيلولة دون تحقيق السلام.

وأشار "إذا لم نفرض السلام فالحكومة الإسرائيلية ستستمر بفرض مزيد من الحروب والدمار"، مضيفًا أنه لا يمكن للاحتلال والعنف والحرب أن يستمروا بتهديد المنطقة.