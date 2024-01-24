رويترز: وساطة مكثفة لمصر وقطر وأمريكا تركز على هدنة شهر في غزة

أفادت وكالة رويترز، بأنه هناك جهود وساطة مكثفة لمصر وقطر والولايات المتحدة تركز على هدنة لمدة شهر في غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أعرب مسئولو الإغاثة في الأمم المتحدة عن القلق البالغ، إزاء وضع المرضى والجرحى العالقين بالمنشآت الطبية في غزة والذين لا يستطيعون مغادرتها أو الوصول إليها لتلقي العلاج، وذلك في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال في غزة اليوم بما في ذلك تقارير عن وقوع هجمات على مستشفيات في مدينة خان يونس- جنوب القطاع.

وأفاد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن أحد أكبر أماكن الإيواء التابعة للوكالة في خان يونس، قد تعرض للقصف أثناء عملية عسكرية أمس مما أدى إلى استشهاد 6 نازحين على الأقل وإصابة الكثيرين أثناء القتال الكثيف حول المكان.