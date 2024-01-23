عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: وزراء بحكومة الاحتلال يروجون لإعادة بناء المستوطنات في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن وزيرين من حزب الليكود يروجان لمؤتمر قادم يدعو إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة كوسيلة لتعزيز أمن إسرائيل بعد انتهاء الحرب ضد حركة حماس.

وشجع وزير السياحة حاييم كاتس ووزير الرياضة والثقافة ميكي زوهار شجعوا على الحضور في المؤتمر، الذي يعتزم العديد من المشرعين الآخرين من حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المشاركة فيه، حسبما أفاد موقع “واينت” اليوم الثلاثاء.

ويشارك في هذا الحدث أيضا وزراء ومشرعون من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف وحزب “الصهيونية الدينية”.

وينظم المؤتمر، الذي يحمل عنوان "الاستيطان وحده سيجلب الأمن"، مجموعة من الحركات الراغبة في إعادة توطين غزة، وعلى رأسها رئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان وحركة نحالا الاستيطانية. ومن المقرر عقده يوم الأحد في المركز الدولي للمؤتمرات في القدس.

 قال زوهر وكاتس، وأعضاء الكنيست من الليكود، هانوخ ميلويدسكي، نسيم فاتوري، عميت هاليفي، تالي غوتليف، إيتي هافا عطية، موشيه باسال وأريئيل كالنر، إنهم سيحضرون، وفقا للتقرير.

ورفض زعماء التيار الرئيسي في إسرائيل مرارا وتكرارا فكرة إعادة بناء المستوطنات في غزة، على الرغم من أن الحملة العسكرية في القطاع لإسقاط حماس في أعقاب هجوم 7 أكتوبر .

وفي بيان أشاد بالمؤتمر، قال كاتس إن إعادة بناء المستوطنات “سيكون رسالة حازمة مفادها أننا لن ننكسر أبدا”.

وقال إن هجوم حماس في 7 أكتوبر أظهر أن “حماقة اقتلاع المستوطنات في غوش قطيف وشمال السامرة يجب تصحيحها”، في إشارة إلى المجتمعات التي تم إخلاؤها في غزة وشمال الضفة الغربية، على التوالي.

وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، وفككت مستوطناتها في القطاع وتركته تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وسيطرت حماس على غزة في عام 2007، ولم يتم إجراء أي انتخابات منذ ذلك الحين.

ويريد الفلسطينيون أن يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مع استبعاد وجود المستوطنات الإسرائيلية في القطاع.

وأظهر استطلاع للرأي أجري في ديسمبر/كانون الأول أن 56% من الجمهور الإسرائيلي يعارضون إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.

وقال وزير الرياضة والثقافة زوهر في فيديو ترويجي إن المؤتمر سيشرح “لماذا الاستيطان مهم، ولماذا منع قيام دولة فلسطينية مهم”، مضيفا : “عندما يفهم الإرهابيون أنه ردا على ما يفعلونه، سنستوطن هذه الأرض، فسوف يتوصلون بسرعة إلى استنتاجات مختلفة عما اعتقدوه في 7 أكتوبر”.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر أعضاء آخرون في الحكومة ومشرعون من الائتلاف هم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ وزير تطوير المناطق النقبية والجليل يتسحاق فاسرلوف؛ ووزير التراث عميحاي إلياهو، وجميعهم من حزب “عوتسما يهوديت”. وذكر التقرير أن أعضاء الكنيست من الحزب، ليمور سون هار ميلش، ويتسحاق كروزر، وألموغ كوهين، وتسفيكا فوغل، سيحضرون أيضا.

 ويخطط أعضاء الكنيست عن الحركة الصهيونية الدينية، موشيه سالومون، تسفي سوكوت، وميخال ولديجر، للمشاركة أيضًا.

ولم يذكر التقرير ما إذا كان وزير المالية زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش سيحضر المؤتمر، على الرغم من أنه دعا علنا ​​إلى إعادة توطين غزة ونقل الفلسطينيين إلى خارج المنطقة.

تصريحاته في بداية الشهر، والتي رددها بن جفير، أثارت توبيخا من الولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن “هذا الخطاب تحريضي وغير مسؤول”.

ورفض سموتريتش وبن جفير الانتقادات الأمريكية.

لعدة أشهر، خالف نتنياهو طلبات الولايات المتحدة لبدء التخطيط لمن سيحكم قطاع غزة بعد الحرب، معترفاً ظاهرياً بأن شركاءه في الائتلاف اليميني المتطرف سيرفضون المقترحات التي لا تتضمن إعادة احتلال إسرائيل وإعادة توطين غزة – وهو الأمر الذي تطالب به قوات الأمن. 

بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة المستوطنات الاسرائيلية حزب الليكود نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلية الاستيطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

مصرع اثنين جراء الضربات الأمريكية في العراق.. وفيديوهات توثق لحظة القصف|شاهد

أمريكا تشن ضربات جوية على فصائل مدعومة من إيران بالعراق.. تفاصيل

متحدث الصحة عن أهمية «الجينوم المصري»: «هيبقى عندنا 100 صلاح وتريزيجيه»|فيديو

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

حب أم رد للجميل|هل تعيد الأزمة الصحية للعوضي الحياة من جديد مع ياسمين عبدالعزيز؟

الضفة الغربية على وشك الانفجار.. الأردن يحذر من التهديد بامتداد حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات طبيعية تطرد الأملاح من الجسم

قطع في الدجاج ممنوع يأكلها الأطفال والكبار | تحذير

الفيضانات تؤدي لإعلان الطوارئ في مدينة أمريكية.. فيديوهات وصور

أسوأ كارثة في التاريخ.. قصة زلزال شانشي الأكثر تدميرا

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ