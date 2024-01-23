مسئولو الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم البالغ بشأن وضع المستشفيات في غزة

أعرب مسئولو الإغاثة في الأمم المتحدة عن القلق البالغ، إزاء وضع المرضى والجرحى العالقين بالمنشآت الطبية في غزة والذين لا يستطيعون مغادرتها أو الوصول إليها لتلقي العلاج، وذلك في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال في غزة اليوم بما في ذلك تقارير عن وقوع هجمات على مستشفيات في مدينة خان يونس- جنوب القطاع.



وأفاد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن أحد أكبر أماكن الإيواء التابعة للوكالة في خان يونس، قد تعرض للقصف أثناء عملية عسكرية أمس مما أدى إلى استشهاد 6 نازحين على الأقل وإصابة الكثيرين أثناء القتال الكثيف حول المكان.

وأضاف أن الموظفين والمرضى والنازحين عالقون الآن داخل عدد قليل من المستشفيات في خان يونس مع استمرار العدوان، داعياً جميع الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير الاحترازية للحد من وقوع الضرر ولحماية المدنيين والمنشآت الطبية والموظفين ومرافق الأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي.



من جانبه، أوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، في مؤتمر صحفي في جنيف: أن مستشفى الخير- في خان يونس- واحد من مستشفيين يتعرضان للاقتحام في الوقت الراهن، بينما أصبح مستشفى ناصر محاصَرًا ولا توجد طريقة لدخوله أو الخروج منه.



وأضاف أن 14 مستشفى ما زالت تعمل في غزة، 7 في الشمال و7 في الجنوب، مؤكداً أن الاحتياجات الصحية هائلة بعد أكثر من 3 أشهر من القصف العنيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلية.