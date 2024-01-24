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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: العملية في خان يونس آخذة في التوسع

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن العملية في خان يونس جنوب قطاع غزة آخذة في التوسع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شن غارات مكثفة على مناطق الجنوب لا سيما خان يونس.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب مجازر مروعة وتدمير ممنهج للأحياء السكنية في خان يونس، كما أنه يستمر بمحاصرة النازحين في جامعة الأقصى بـ خان يونس تمهيدا لتهجيرهم نحو رفح.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن هناك مخاوف من اقتحام قوات الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس المكتظ بالمرضى والنازحين.

وأوضح المكتب أن سكان شمال قطاع غزة يلجأون إلى أغذية غير صالحة ومخصصة للحيوانات في ظل نفاد الغذاء.

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأمم المتحدة بضرورة فتح كافة المعابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي خان يونس جنوب قطاع غزة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الحرب على قطاع غزة

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