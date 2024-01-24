عملية مشتركة مع القسام.. سرايا القدس تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بخان يونس

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية مشتركة مع عناصر كتائب القسام استهدفت فيها دبابة عسكرية إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 في محور التقدم بالمعسكر الغربي في خان يونس.

وقالت سرايا القدس، إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية طوقت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد المواجهات الضارية مع عناصر المقاومة الفلسطينية التي أدت إلى مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس الأول، الاثنين.

على جانب آخر، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور عبد الجليل حنجل، إن المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة.

بينما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شن غارات مكثفة على مناطق الجنوب، لا سيما خان يونس.