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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للفحص.. إيقاف أعمال مقاول ترميم سقف مسجد أبي العباس المرسي بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قامت اليوم لجنة متخصصة من إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية، والإدارة الهندسية والقانونية لحي الجمرك بإيقاف أعمال مقاول الترميم التابع لمديرية الأوقاف داخل مسجد أبى العباس المرسي وذلك بعد قيامه بترميم سقف المسجد دون الرجوع إلى الفنيين والمختصين في أعمال ترميم المنشآت التراثية.

وأوضحت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية في بيان لها أن قرار إيقاف الأعمال جاء بهدف مراجعة كافة أعمال المقاول وأعمال الترميم التي تمت مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تمت في هذا الشأن.

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من جانبها شددت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية على أن هذا الإجراء يأتي في إطار إستراتيجية المحافظة للحفاظ على هوية مدينة الإسكندرية وتراثها الثقافي والحضاري وعدم القيام بأي أعمال ترميم أو تطوير دون الرجوع إلى اللجنة العليا للحفاظ على الآثار والتراث بالمحافظة.

الاسكندرية الإدارة الهندسية الإجراءات القانونية اعمال الترميم الشعب المصري حي الجمرك لجنة متخصصة محافظة الاسكندرية مديرية الأوقاف مدير مكتبة الإسكندرية

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