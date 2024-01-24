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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"قصص خيالية".. المستشار الألماني يكشف حقيقة تخليه عن منصبه مبكرا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لا ينوي ترك منصبه مبكرا أو تقديم مسألة الثقة في حكومته إلى البرلمان للتصويت عليها.

ووصف شولتس خلال مقابلة مع صحيفة “تسايت” التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انعقاد اجتماع لبحث تغيير المستشار أو التصويت على الثقة في حكومته، بأنها "قصص خيالية".

وعندما سئل عما إذا كان يفكر في التخلي عن منصبه، أجاب "لا"، مضيفا "إذا كان السؤال هو هل تفكر في الاستقالة.. فالجواب هو لا".

وكانت وسائل إعلام ألمانية أفادت في وقت سابق، بأن شولتس قد يترك منصب المستشار في أوائل عام 2024، وتمت تسمية وزير الدفاع بوريس بيستوريوس كخليفة مرجح لشولتس.

وفي أوائل يناير، نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية نتائج استطلاع أجراه معهد INSA، ويظهر أن 64.3 % من المشاركين يؤيدون رحيل شولتس واستبداله  بـ بيستوريوس.

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