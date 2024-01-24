إبراهيم عيسى: براءة مبارك بقضية قـ.تل المتظاهرين تمت بالقانون وليس لشهادتي فقط|فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اتهامه بأنه شهادته هي من برأت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لم يكن صحيح، حيث أن الذي سبب براءة الرئيس هو القانون والمحكمة والقضاء.

إبراهيم عيسى: لم يتم تبرئه "مبارك" مرة واحدة

وأضاف "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يتم تبرئه "مبارك" مرة واحدة أو قضية واحدة ولكن تم تبرأته في عدد من القضايا، تم استدعاءه للشهادة بمحكامة قتل المتظاهرين في يناير 2011 كشاهد عيان ومحلل سياسي.

وكشف إبراهيم عيسى عن رده خلال شهادته بقضية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، موضحًا أنه تعرض لسؤال "كباحث سياسي ما تقييمك لتصدي جهاز الشرطة للمتظاهرين وما أسفر عنه إصابات مرجعها أعيرة نارية وخرطوش؟"، مشددًا على أنه يرى بأنه كان تدخلا غليظا ومتطرفًا ومنتهك لحقوق التظاهر السلمي وفاشلًا في مجملة وانتهى الأمر لما أراده المتظاهرين.

