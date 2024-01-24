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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى : مبارك لم يصدر قرارا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في2011 ..فيديو

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إصدار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قرار بالتعامل بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في ميدان التحرير في يناير عام 2011 لم يحدث، قائلًا: "بالقطع لا.. شوفت خرطوش بس مشوفتش قتلى في الميدان.. لم أشاهد بعيني إطلاق رصاص حي على المتظاهرين يومي 25 و28 يناير 2011.. ولم يشاهد دماء في الميدان".

إبراهيم عيسى: أحداث يناير عام 2011 صنفت كـ"ثورة"

 

وأوضح "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيشهد في كتب التاريخ بأنه متأكد تمامًا بأنه لم يصدر هذا القرار على الإطلاق وهذه شهادته ككاتب، متابعًا: "لو كان في أمر إطلاق رصاص كان الضحايا هيبقى بالآلاف.. بالمنطق والعقل".

وأشار إبراهيم عيسى إلى، أنه ليس مطلوب منه أن يشهد كي يرضي أحد أو أن يشهد شهادة زور كي يحصل على تصفيق من أحد، موضحًا أن أحداث يناير عام 2011 صنفت كـ"ثورة" بنص الدستور.

إبراهيم عيسى مبارك الرصاص المتظاهرين الدستور

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