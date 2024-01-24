الحوثيون في بيان: اشتبكنا مع المدمرات والسفن الحربية الأمريكية بخليج عدن وباب المندب

أعلن الحوثيون انه تمَّ الاشتباكُ اليومَ معَ عددٍ مِنَ المدمراتِ والسفنِ الحربيةِ الأمريكيةِ في خليجِ عدن، وبابِ المندبِ أثناءَ قيامِ تلكَ السُّفُنِ بتقديمِ الحماية لسفينتينِ تجاريتينِ أمريكيتينِ.

وذكر الحوثيون في بيان لهم : كانَ من نتائجِ عمليةِ الاشتباكِ( إصابةُ سفينةٍ حربيةٍ أمريكيةٍ إصابةً مباشرة - إجبارُ السفينتينِ التجاريتينِ الأمريكيتينِ على التراجعِ والعودةِ - وصولُ عددٍ من صواريخِنا البالستيةِ إلى أهدافِها رغمَ محاولةِ السفنِ الحربيةِ اعتراضَها.

وأضاف البيان الحوثي : تم في عملية الاشتباك التي استمرتْ لأكثرَ من ساعتينِ استخدام عدد من الصواريخِ الباليستيةِ.



وتابع الحوثي في بيانه: نؤكد استمرارنا في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واختتم الحوثي بيانه : نؤكد على اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ العسكريةِ اللازمةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا، وذلكَ في استهدافِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

