الأوقاف تعلن عن موضوعات خطب شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب شهر فبراير ٢٠٢٤ وهي الجمعة الأولى : ٢/ ٢/ ٢٠٢٤م - من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة.

وقالت: الجمعة الثانية ٩/ ٢/ ٢٠٢٤م - جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية، والجمعة الثالثة : ١٦/ ٢/ ٢٠٢٤م - حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، الجمعة الرابعة : ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٤م - تحويل القبلة دروس وعبر.

قالت وزارة الأوقاف، إن 11 ندوة سيجري إقامتها بمراكز الثقافة الإسلامية، الأسبوع المقبل، لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية.

وأوضحت أن عقد تلك الدورات، يأتي في إطار دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة، والأخلاق الكريمة، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها ببناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة الدعوية

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن زيارة رئيس مجلس الوزراء لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دعم كبير لدور المجلس في نشر الفكر الوسطي المستنير.