وسيم السيسي: فيثاغورس تعلم الرياضيات في مدرسة صغيرة بمصر القديمة

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن فيثاغورس تعلم الرياضيات والهندسة في مدرسة صغيرة بمصر القديمة لمدة 22 سنة وأصبح فيثاغورس العظيم.



كما كشف السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" سر اهتمامه بعلم المصريات قائلًا: "عندما سمعت هذا الكلام في إنجلترا أصبحت مهتمًا جدًا بالدراسة".

المساواة بين طرفين



وأضاف: "ريشة ماعت ربة العدالة عند المصريين القدماء تعبر عن العدالة، وتكون ريشة نعامة لأنها الوحيدة اللي ريشها متساوي من الناحيتين، ومصر القديمة اختارت هذه الريشة لكي لا تكون العدالة عدالة إلا بالمساواة بين طرفين".