بسمة وهبة: الرئيس يدعم دور المرأة المصرية فى المجتمع.. فيديو 

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، الشرطة النسائية بعيد الشرطة، مؤكدة أن دورها أصبح كبيرا جدا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما كان دور المرأة المصرية مهمش ووجهت التحية أيضا لزوجات رجال الشرطة كل التقدير لكم.



وأضافت "بسمة وهبة" مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" الشرطة أصبحت تستقبل خريجات كليات الحقوق بعكس ما كان يحدث في الماضي.





وتابعت الإعلامية بسمة وهبة الشرطة النسائية المصرية مشرفة، على الفرازة بـ100 رجل وليس عرض أزياء، فقد أصبحت موجودة في كل مكان مبنى بمصر الجامعات والمطارات واستطاعت الشرطة النسائية الوصول إلى مناصب قيادية فوصلت إلى رتبة اللواء في وزارة الداخلية.