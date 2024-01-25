أعراض إذا ظهرت عليك أنت تعاني من روماتيزم الرقبة؟

روماتيزم الرقبة، المعروف أيضًا بالتهاب المفاصل الرقبي أو التهاب المفصل العنقي، هو حالة تتسبب في التهاب وألم في مفاصل العنق والأنسجة المحيطة بها، إليك معلومات عامة حول أسبابه وأعراضه ،وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

أسباب روماتيزم الرقبة

التهاب المفاصل: يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل الرثائي أو التهاب المفاصل الروماتويدي في ظهور روماتيزم الرقبة.

التهاب الأنسجة اللينة: الالتهابات الناجمة عن الإجهاد الزائد أو الإصابة بالعنق يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض المرتبطة بروماتيزم الرقبة.

ضعف العضلات والأربطة: ضعف العضلات في العنق أو ترهل الأربطة يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بروماتيزم الرقبة.

الإصابات السابقة: الإصابات السابقة للعنق، مثل حوادث السيارات أو السقوط، قد تزيد من خطر ظهور روماتيزم الرقبة.

أعراض روماتيزم الرقبة

ألم في العنق والكتفين.

صعوبة في تحريك الرقبة وتحويلها.

تصاعد الألم إلى الرأس والأذرع واليدين.

تنميل أو خدر في الذراعين أو الأصابع.

صداع.

تصاعد الألم عند الجلوس لفترات طويلة أو عند القيام بأنشطة معينة مثل العمل على الكمبيوتر.