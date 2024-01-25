فلسطين فى معرض الكتاب.. الثقافة تعلن عن خبر سار

قال محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية بوزارة الثقافة، إن وزيرة الثقافة أعلنت بالأمس أنه إستجابة لكل التوجهات، سيكون هناك تخصيص يوم كامل فى فلسطين بمعرض الكتاب، من دراسة الثقافة الفلسطينية وتقديم جميع القضايا الفلسطينية ومناقسة الشعراء والكتاب من كل الدول مع الشعراء والكتاب الفلسطينيين.

وأضاف محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية بوزارة الثقافة، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك الخطوة أتت تضامنا من معرض الكتاب إلى هذه القضية، التي قدم لها المصريون الفكر من قبل هذا المعرض.

وتابع محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية بوزارة الثقافة، أن كلمة الرئيس السيسي أمس خلال تكريم أبطال الشرطة أن مصر كانت مستهدفة فى 2011، لافتا إلى أن الثقافة لها أدوار عدة وتقدم من خلال معرض الكتاب إعادة بناء الوعي المصري القومي وحماية الهوية الثقافية الوطنية.