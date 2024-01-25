عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"وحشتنا".. خالد النبوى يحيي ذكرى ميلاد يوسف شاهين

خالد النبوى والراحل
خالد النبوى والراحل يوسف شاهين

أحيا الفنان خالد النبوى ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين وذلك من خلال صورة تجمعه بالراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة أكس.

ونشر النبوى صورة تجمعه بيوسف شاهين وعلق عليها قائلا: "في ذكرى ميلاد الأستاذ  يوسف شاهين  الأكثر تواضعا من كل الذين نعمل معهم .. رغم أنك كنت و مازلت الأكثر قيمة وموهبة واجتهاداً وإبداعاً وعمقاً وشغفاً وعشقاً وانتماء  للفن و للناس وحشتنا  "من كواليس فيلم المصير".
ويصور حاليا الفنان خالد النبوى مشاهده فى مسلسل إمبراطورية ميم وهو المسلسل الذى يخوض به موسم رمضان القادم.

وكشف المخرج محمد سلامة الكواليس الأولى لمسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة الفنان خالذ النبوى، وشارك سلامة مجموعة من الصور الأولى للمسلسل عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم


 مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك.

الفنان خالد النبوي ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين يوسف شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

موضوعات متعلقة

غدا.. ساندي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة أنت تقبل

بدء توافد النجوم لحضور العرض الخاص لفيلم ليلة العيد

أبطال ليلة العيد يحتفلون بالعرض الأول للفيلم مساء اليوم

أخبار الفن|وفاة والد الفنان أحمد عبدالله.. وناهد السباعي تنشر آخر صورة لوالدتها على فراش المرض

فنان محترم.. نسرين طافش تكشف تفاصيل تعاونها مع أحمد الفيشاوي

3 مسلسلات دفعة واحدة.. مي سليم تكشف عن تفاصيل أعمالها في رمضان

أحمد عز يعود للقاهرة لاستكمال تصوير «ولاد رزق 3»

علي الحجار يعلن عن أول حفلات 100 سنة غنا على المسرح الكبير

ترشيحاتنا

العراق: نجاح المباحثات مع أمريكا لتشكيل لجنة لتقييم مستقبل التحالف ضد داعـش

بمناسبة عيد الشرطة.. الإفراج بالعفو عن 4187 من نزلاء السجون| صور

عذاب القبر ونعيمه للجسد أم للروح.. وكيف نستعيذ منه؟|علي جمعة يوضح

إيران تكشف عن شرط إنهاء التوتر في البحر الأحمر

أول تعليق أمريكي على تصريحات نتنياهو المثيرة للجدل بشأن قطر

عقوبات رادعة تواجه هؤلاء الأباء بسبب حرمان الأطفال من التطعيم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر جديد.. عائشة بن أحمد تثير الجدل | شاهد

عرض قصص الشهداء.. مشاركة متميزة لدولة فلسطين في معرض الكتاب

ريش وستان.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور| شاهد

عروض السيرك تجذب جمهور معرض الكتاب في أول أيامه ..صور

فيديو

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ