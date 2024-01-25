"وحشتنا".. خالد النبوى يحيي ذكرى ميلاد يوسف شاهين

أحيا الفنان خالد النبوى ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين وذلك من خلال صورة تجمعه بالراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة أكس.



ونشر النبوى صورة تجمعه بيوسف شاهين وعلق عليها قائلا: "في ذكرى ميلاد الأستاذ يوسف شاهين الأكثر تواضعا من كل الذين نعمل معهم .. رغم أنك كنت و مازلت الأكثر قيمة وموهبة واجتهاداً وإبداعاً وعمقاً وشغفاً وعشقاً وانتماء للفن و للناس وحشتنا "من كواليس فيلم المصير".

ويصور حاليا الفنان خالد النبوى مشاهده فى مسلسل إمبراطورية ميم وهو المسلسل الذى يخوض به موسم رمضان القادم.

وكشف المخرج محمد سلامة الكواليس الأولى لمسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة الفنان خالذ النبوى، وشارك سلامة مجموعة من الصور الأولى للمسلسل عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك.