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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكانه الدوري الإنجليزي.. فرج عامر يعلن عن مفاجأة لنجم الأهلي

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي إشادة الصحف الاوربية بإمام عاشور في  أمم أفريقيا .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الكلام الكبير  اللي اتكتب في الصحافة الرياضية الاوربية والكلام الرائع اللي اتقال في قناة سكاي سبورت عن امام عاشور وان مكانه الطبيعي ليس في الدوري المصري ولكن في الدوري الانجليزي هو ده السبب في اللي جراله في التمرين النهاردة (ارتجاج في المخ) يارب اكتب له الشفا و اكفيه شر الحسد ".

كشفت مصادر صحفية، مفاجأة مدوية بشأن غياب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن المباراة المقبلة امام الكونغو في دور ال ١٦.

وأكدت المصادر، ان عاشور خارج حسابات المدير الفني روي فيتوريا في مباراة الكونغو الديمقراطية بسبب إصابته بارتجاج في المخ خلال التدريبات الأخيرة، المفاجأة تكمن في أن غياب عاشور سيكون لمدة 6 أيام فقط، ما يعني عدم مشاركته في لقاء الكونغو ولكنه قد يعود للمشاركة في ربع النهائي إذا تأهل المنتخب.

 

إذا تعافى عاشور قبل اللقاء، سيظل خارجًا بسبب بروتوكول الإصابات بالرأس، الذي يتطلب 6 أيام من الراحة بعد حدوث الإصابة.

فيتوريا يستعد للاعتماد على محمد النني كبديل لعاشور في خط الوسط، إلى جانب مروان عطية وحمدي فتحي.

تتوقع أن يكون غياب عاشور مؤثرًا على المنتخب في المباراة المقبلة، وسيكون الفراعنة بحاجة إلى اللاعبين الآخرين لتعويض غيابه في وسط الملعب.

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