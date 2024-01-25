وجهها تشوه بالكامل.. هل يمكن مقاضاة طبيب ريهام سعيد؟

ريهام سعيد..يُعد الإهمال الطبي في عمليات التجميل من أخطر أنواع الإهمال الطبي، حيث يمكن أن يؤدي إلى حدوث تشوهات وعيوب مستديمة في جسم المريض، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة.

ريهام سعيد

ونرصد في السطور التالية العقوبة المنتظرة للطبيب صاحب واقعة تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد بعد نشرها صورا وفيديوهات جديدة لها علي صفحتها الشخصية على إنستجرام بتشويه وجهها بعد عملية التجميل، حيث يقول المحامي محمود السمري المحامي بالنقض إن المادة 244 من قانون العقوبات تنص على أنه: "كل طبيب أو جراح أو صيدلي أو قابلة أو أي شخص آخر يمارس عملاً من الأعمال الطبية التي تتطلب مؤهلات خاصة، إذا أفرط في استعمال تلك المؤهلات أو أخل بواجباته المهنية، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح المنفذة لها، أو الأعراف الطبية المقررة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضح السمري، أنه بناءً على هذه المادة، فإن الطبيب الذي تسبب في حدوث تشوهات وعيوب مستديمة للمريض نتيجة الإهمال الطبي في عمليات التجميل، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إجراءات مقاضاة الطبيب

لرفع دعوى قضائية ضد الطبيب الذي تسبب في حدوث تشوهات وعيوب مستديمة للمريض نتيجة الإهمال الطبي في عمليات التجميل، يلزم إتباع الخطوات التالية: تقديم شكوى إلى النيابة العامة، ثانيا الحصول على إذن من النيابة العامة لرفع الدعوى المدنية، ثم رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة، وتشمل الدعوى المدنية مطالبة الطبيب بتعويض المريض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإهمال الطبي، والتي تشمل: مصاريف العلاج و مصاريف السفر والإقامة إذا لزم الأمر.

كيفية مقاضاة الطبيب



وعن كيفية مقاضاة الطبيب وفقاً لقانون العقوبات المصري، يُمكن مقاضاة الطبيب الذي تسبب في حدوث تشوهات وعيوب مستديمة للمريض نتيجة الإهمال الطبي في عمليات التجميل، وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري.



ويتمثل الإهمال الطبي في عمليات التجميل في مجموعة من الأفعال أو التصرفات التي يقوم بها الطبيب، والتي تؤدي إلى حدوث ضرر للمريض، مثل: إجراء العملية دون وجود مؤهلات أو مهارات مناسبة، عدم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل العملية، استخدام أدوات أو مواد غير مناسبة أو غير صالحة للاستخدام.

ويمكن أن ينتج عن الإهمال الطبي في عمليات التجميل مجموعة من التشوهات والعاهات المستديمة، مثل:

التشوهات في الوجه، مثل:

تشوهات الأنف.

تشوهات الفم.

تشوهات العينين.

التشوهات في الجسم، مثل:

تشوهات الثدي.

تشوهات البطن.

تشوهات الساقين.

العيوب المستديمة، مثل:

فقدان حاسة البصر.

فقدان حاسة السمع.

الشلل.