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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يعلن رسميا عن التعاقد مع مروان حمدي

صدى البلد

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي مروان حمدي قادما من النادي المصري، لدعم خط الهجوم بلاعب متميز، بعدما أنهى عمرو بسيوني مدير التعاقدات إجراءات ضم اللاعب ليصبح لاعبا في صفوف نادي بيراميدز بداية من شهر يناير الجاري.

وذلك في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوف الفريق بأفضل العناصر واللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، واستعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وباقي المسابقات.

ومروان حمدي يبلغ من العمر ٢٧ عاما من مواليد ١٥ نوفمبر من عام ١٩٩٥، وبدأ مشواره في صفوف نادي النصر القاهري.

ولعب مروان حمدي للعديد من الأندية من بينها المقاصة ووادي دجلة والزمالك وسموحة والنادي المصري، قبل أن يستقر في صفوف نادي بيراميدز بداية من يناير الجاري.

ولعب مروان حمدي ١٢ مباراة بقميص المنتخب الوطني الأول حيث لعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم.

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