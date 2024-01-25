عادل الفار يكشف أسباب غيابه عن الشاشة في واحد من الناس

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان عادل الفار ويكشف خلال الحلقة بدايته كموظف بوزارة الكهرباء وانطلاقته بعالم الفن والمونولوج ولمن يدين بالفضل ، ولماذا غاب فن المونولوج عن الشاشة ، وأسرار وكواليس خاصة عن غيابه عن الشاشة.

كما يتحدث خلال الحلقة عن اصابته في ٢٠٢١ بغيبوبة الكبد وانتقاله للعناية المركزة ، وكيف استقبل خبر وفاة ابنه شادي ، ويتحدث عن علاقته بزوجته وابنته إيمان.

كما تتناول الحلقة الحديث عن الوسط الفني ومشاركته مع الفنان احمد زكي بفيلم هيستريا والفنان احمد ادم بفيلمين " شجيع السيما ، فيلم هندي " واخر ظهور له علي الشاشة بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال ، وهل هناك مشاكل بالوسط الفني وأسرار غيابه عن الشاشة ، ومن يسأل عليه حاليا في الوسط الفني.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة.