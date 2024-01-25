أخبار الفن| إليسا: شوهت وجهي بعمليات التجميل.. يوسف وائل نور: شخصيتى فى فيلم "بنقدر ظروفك" لا تشبهنى

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشف يوسف وائل نور تفاصيل شخصيته فى فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومى سليم المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال يوسف وائل نور لعدسة صدى البلد :" دورى فى فيلم بنقدر ظروفك مختلف عن أدوارى السابقة، بجسد دور شاب بسيط وهادى وظروفه صعبة وبيحاول يحسنها".

شهدت دور العرض السينمائى منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى الإسكندراني و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك والحريفة وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتى والرحلة 404 وعادل مش عادل .

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الاربعاء حيث بلغت قيمتها 5,165,599 جنيه.

طرحت منصة نتفلكيس العالمية، الحلقة الأولي من البرنامج الوثائقي “It’s ok” والذي يتناول قصة حياة الفنانة اللبنانية إليسا.

وكشفت إليسا عن العديد من أسرارها العائلية، حيث قالت إن والدها كان الأطيب ووالدتها كانت الأقسى عليها هى وأخواتها، واصفة علاقتها معها بغير المتوازنة، بسبب أن والدها كانت متعلما، أما والدتها فلم تكن كذلك.