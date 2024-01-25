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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يوسف وائل نور: شخصيتى فى فيلم "بنقدر ظروفك" لا تشبهنى |خاص

يوسف وائل نور
يوسف وائل نور

كشف يوسف وائل نور تفاصيل شخصيته فى فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومى سليم المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال يوسف وائل نور لعدسة صدى البلد :" دورى فى فيلم بنقدر ظروفك مختلف عن أدوارى السابقة، بجسد دور شاب بسيط وهادى وظروفه صعبة وبيحاول يحسنها".

وعن وجه التشابه بينهم أوضح يوسف وائل نور :" الالتزام والمسؤلية الصفة المشتركة بينى وبين شخصيتى فى فيلم بنقدر ظروفك".

انتهى نجوم وأبطال فيلم "بنقدر ظروفك" من تصوير عدد من مشاهد العمل في كلوب محمد علي بكورنيش المنيب.

 

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي.

 

فيلم بنقدر ظروفك

قصة فيلم بنقدر ظروفك تدور حول تساؤل مفاده: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم؟! هل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟!.

فيلم بنقدر ظروفك، بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، وبروديوسر إسراء علي، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

 

 

احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى عارفة عبدالرسول فيلم بنقدر ظروفك محمد محمود مي سليم يوسف وائل نور

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