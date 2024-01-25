مصطفى بكري: مصر لم ولن تتخلف عن سداد ديونها هذا العام

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لن تتخلف عن سداد ديونها هذا العام وقيمتها 28 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها من قبل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن توقعات بزيادة أسعار النفط عالميا، مؤكدا أن بلادنا قادرة على تجاوز التحديات، خاصة أن الرئيس السيسي يعلم هموم المواطن.

جذب الاستثمارات

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن خطة عاجلة لتقليل معدلات التضخم وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الأزمات والمشاكل العالمية أثرت بشكل كبير على العالم وليس مصر فقط.