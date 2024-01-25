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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: رفع القيود على المستثمرين يخفف من أزمة الدولار

أسامة الشاهد، رئيس
أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة

أكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه يجب تغيير بعض السياسات النقدية لحل أزمة الدولار، مشيرا إلى أن رفع القيود على المستثمرين يخفف من أزمة الدولار.

 

وقال أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لدينا 5 موارد للدولار، مؤكدا أن المنتج المصري أصبح يضاهي المنتج الأجنبي.

 

مستهدفات الحكومة 

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن نقص مستلزمات الإنتاج أدت إلى تراجع التصدير، مؤكدا أن القطاع الصناعى يحتاج مزيدا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030.
 

 

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