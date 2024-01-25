«بدراوي» يكشف تفاصيل ما قام به مجلس العموم البريطاني بمصر خلال 25 يناير.. فيديو

كان متفقًا عليه في عام 2004

أكد السياسي والمفكر الدكتور حسام بدراوي، أن رئيسة مجلس العموم البريطاني أكدت أن ما حدث في 2011 كان متفقاً عليه في عام 2004، مشيرًا إلى أن المجلس البريطاني كانوا يريدون أن يتولى التيار الإسلامي المعتدل الحكم في مصر.



وقال حسام بدراوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن فوز الاخوان بـ 88 مقعدًا في برلمان 2005 كان ترجمة لما قالته رئيسة مجلس العموم البريطاني.

تهتز الدولة المصرية

وتابع السياسي والمفكر الدكتور حسام بدراوي، أنه في الأيام الثلاثة الأولى من 25 يناير كان هناك تحرك إنساني سياسي مصري يريد لمصر أن يتغير، لكن ما حدث بعد ذلك كان استغلالاً للثورة من الإخوان وغيرهم، وأعتقد أن المخابرات البريطانية والأمريكية كان لهما دور في تأجيج الموقف