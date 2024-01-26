الأطفال ماتوا والأب نط من الرابع.. ما سبب حريق عقار شبرا الخيمة؟

تصدر حريق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، خاصة في ظل ضخامة الحريق الذي راح ضحيته أطفال ومصابين بالعقار المحترق.. فما القصة؟

حريق شبرا الخيمة

يعود الحادث إلى أمس الخميس، عندما نشب حريق هائل في شقة بالطابق الرابع بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة قهوة شرف بجوار شركة الغاز بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بمنزل بمنطقة قهوة شرف دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

علي الفور انتقلت قوات الأمن، ورجال الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بعقار بمنطقة قهوة شرف دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

ما سبب حريق شبرا الخيمة؟

أثبتت التحريات، أن السبب وراء الحريق هو حدوث ماس كهربائي في ثلاجة المنزل أشعل النيران في ستارة المنزل، ما أسفر عن مصرع 5 أطفال وإصابة والدتهم والأب بعدة كسور، فضلا عن تفحم الشقة بالكامل.

ووفقا للتحريات، أفراد الأسرة كانوا نائمين أثناء نشوب الحريق، وفور شعور الأب بالحريق قفز من الطابق الرابع، وترك أسرته وراءه، حيث أصيب بعدة كسور دخل على إثرها االمستشفى.

وانتقلت قوات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل، ومصرع 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما، وتفحم جثثهم وإصابة 2 آخرين.

من هم ضحايا الحريق؟

أسفر الحريق عن مصرع 4 أطفال وهم "فاطمة محمد السيد" 10 سنوات، وفرح أشرف، 7 سنوات، وعلى أشرف، 10 سنوات، ورقية محمود 17 عام، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى ناصر العام.

أما المصابين هم ريتاج أشرف، 12 عام، وبدور يوسف 13 عام وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام للعلاج، فضلا عن إصابة الأب والأم وتم السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص وبيان سبب الحريق، كما صرحت بدفن الجثث الأربعة عقب إنتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.