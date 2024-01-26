رامات 24 جيجابايت.. وان بلس نزلت موبايل جديد بأداء قوي ومواصفات جبارة

يعد هاتف OnePlus 12، أحدث إصدارات شركة وان بلس الصينية، والذي يتميز بمواصفات محسنة مقارنة بإصدار الشركة السابق، حيث تمت ترقية الشاشة لتصبح أكبر وأكثر سطوعا، ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم المخصص للفئة الرائدة والذي يقترن بذاكرة رام تصل إلى 24 جيجابايت، وفيما يلي سنوضح مواصفات وسعر هاتف وان بلس المميز OnePlus 12.

سعر ومواصفات هاتف وان بلس OnePlus 12

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف وان بلس OnePlus 12، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.82 بوصة مع فتحة مثقوبة محاذاة للوسط، تتميز بدقة QHD + تبلغ 1440 × 3168 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 4500 شمعة في المتر المربع، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

وزودت وان بلس هاتف OnePlus 12، بإطار من الألمنيوم وخلفية زجاجية مغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفقا لمعيار IP65، وتتميز شاشة الهاتف بدعم تقنية Rain Water Touch، والتي تتيح للمستخدم التفاعل مع الشاشة عندما تكون الأيد مبتلة.

OnePlus 12

المعالج:

يعمل هاتف OnePlus 12، بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، والذي يتميز بوحدة معالجة الرسومات Adreno للحصول على أداء مثير للإعجاب في الألعاب، ويعمل بواجهة وان بلس OxygenOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وسيحصل الهاتف على 4 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، وتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات.

الذاكرة:



يحتوي هاتف OnePlus 12 على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي من نوع UFS 4 بسعة 512 جيجابايت، كما يتميز الهاتف بنظام تبريد كبير بغرفة بخار تبلغ 9140 مم² لتبديد الحرارة.

OnePlus 12

الكاميرا:

يتمتع هاتف وان بلس الجديد OnePlus 12 بكاميرا خلفية ثلاثية، تتكون من مستشعر سوني LYT 808 بدقة 50 ميجابكسل، مقترنا بعدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل ووحدة منظار تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، بدقة 64 ميجابكسل، وفي المقدمة، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، كما أن الهاتف مزودا بمعالجة الصور الأسطورية لصانع الكاميرات Hasselblad.

البطارية:

يحتوي هاتف وان بلس OnePlus 12، على بطارية تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 100 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 26 دقيقة فقط، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.

OnePlus 12

السعر:

يتوفر هاتف OnePlus 12 باللونين الأسود والأخضر والفضي، للبيع مقابل سعر يبدأ من 800 دولار (أي ما يعادل 24.724 جنيها مصريا) للنسخة الأساسية بسعة 16 رام + 512 جيجابايت.