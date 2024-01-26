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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر رجب بالحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام

تنقل قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر رجب بالحرمين الشريفين، حيث يؤدي المسلمون بالمملكة العربية السعودية من ضيوف الرحمن بكافة الأقطار الإسلامية شعائر صلاة الجمعة الثانية من رجب بالحرمين الشريفين، والتي نقدمها في بث المباشر من خلال التقرير التالي.

شعائر صلاة الجمعة الثانية من المسجد الحرام

شعائر صلاة الجمعة الثانية من الحرم النبوي

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وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة

اختلف العلماء في هذه الساعة ووقتها، على أقوال كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول الرسول: «قَائِمٌ يُصَلِّي»: من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ، وأصح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»، يعني يجلس على المنبر.

روي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

أدعية قضاء الحوائج وتفريج الكرب

 "أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شرّ كلّ جبّارٍ عنيدٍ، اللهمَّ إنّك تعلم أنّني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولداً ولا نِداً، ولا صاحبةً ولا كفواً أحد، فإن تُعذّب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنّك العزيز الحكيم".

﻿"يا مُجيب دعوة المضطرين، وكاشف غمّ المغمومين، أسألك أن تفرّج همّي، يا فارج الغمّ، اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً، يا سامع كلّ شكوى، وكاشف كلّ كربٍ".

﻿"أدعوك يا إلهي دعاء مَن اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلّت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلّا منك، فرّج عنّي ما أهمّني، وتولّى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنّك على كل شيءٍ قديرٍ".

﻿"يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعنّي بقدرتك، اللهمَّ إنّي أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهمَّ إنّي أنزلتُ بك حاجتي كُلّها، الظاهرة والباطنة".

﻿"اللهمَّ إنّ ضرورتنا قد حَفت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرّج الهموم، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، اللهمّ اكفني ما أهمّني، اللهمَ يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله".

﻿"اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَوماً ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير".

﻿"يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرشِ المجيد، يا مُبدئ يا مُعيد، يا فعّالٌ لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء، لا إله إلّا أنت، يا مُغيث أغثني".

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