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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير لمنتقدي محمد صلاح: حرام كفاية

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لمنتقدي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الحالية.
 

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "أرجوكم كفايه خبط في محمد صلاح الراجل لم يخطئ مطلقا وهو مش في حاجه لشهادة حد لتبرئتهلأنه بالاصل وطني مخلص محترم بني آدم عمل نفسه بنفسه دون فضل لأحد عليه غير نفسه وجهده وعرقه .. بجد حراااام كفايه".


 

ونجح منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختهاالـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعةالثانية خلف كاب فيردي.

 

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطيةوزامبيا وتنزانيا، بعد غد الأحد.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء  بتوقيت القاهرة.

 

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