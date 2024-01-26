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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المذيع الصغير يناقش أداء منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فقرة المذيع الصغير
فقرة المذيع الصغير

خصص برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، فقرة "المذيع الصغير"، من تقديم الإعلامية داليا أشرف، للحديث عن أداء المنتخب المصري، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال الطفل محمود أحمد إن أداء المنتخب المصري في أول مباراة كان متوسط، متابعا: الماتش الأخير مع الرأس الأخضر كان صعبا للغاية.

وأضاف أنه كان يتوقع تقديم أداء أفضل من المنتخب، مشددا على ضرورة معالجة الأخطاء الدفاعية التي يعاني منها المنتخب.

وأكمل الطفل نورالدين إسلام: مباراة المنتخب المصري وموزمبيق شهدات استهتار من قبل لاعبي المنتخب، خاصة بعد إحراز الهدف الأول.

وأوضح أن مباراة المنتخب والرأس الأخضر كانت ممتعة، والمنتخب المصري نجح في الحصول على نقطة التعادل.

ولفت الطفل يوسف أيمن إلى أن منتخب مصر كان لديه ثقة كبيرة في مباراة موزمبيق، متابعا: المنتخب يعاني كثيرا من الأخطاء الدفاعية.

 

المنتخب المصري كأس الأمم الافريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية فقرة المذيع الصغير الإعلامية داليا أشرف

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