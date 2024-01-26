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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب وإصابة زميله فى مشاجرة مع عاطل بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

لقى طالب مصرعة واصيب زميله بعدة طعنات فى مشاجرة بينهما وبين عاطل فى الشارع افتعل معهما مشاجرة عندما سخرا منهما اثناء سيرهما فى الشارع ونشبت بينهما مشاجرة تطورت لمشاجرة فقام بطعنهما بسلاح أبيض فلقى الأول مصرعه وأصيب الثانى وتم نقلهما للمستشفى والقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة النيابه التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم  مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول طالبين بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما.
فانتقلت قوة أمنية وبسؤال المصاب قرر أنه حال سيرهما مترجلان بالمنطقة محل سكنهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين عاطل لقيامه بالسخرية منهما تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليهما بسلاح أبيض "مطواة "مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة الأول ولاذ بالهرب.
وفى أحد الاكمنه القى القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحسة 4 ايام على ذمة التحقيقات والاستعلام عن حالة المصاب.

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