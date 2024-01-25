مصرع طالب تدخل لمنع جاره من معاكسة فتاة في قليوب

لقي طالب، مصرعه فى مشاجرة مع آخرين بقليوب بسبب تدخله لمنع قيام شاب جاره من مضايقة إحدى الفتيات؛ فنشبت مشاجرة بين المتوفى ووالده وبين المتهم ووالد المتهم؛ أسفرت عن إصابة المجنى عليه وتوفى متأثرا بجروحه، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة قليوب، إشارة من أحد المستشفيات، بوصول طالب مصابا بجرح طعنى بالصدر، ونزيف بالبطن والصدر وتوفى أثناء إسعافه، وتم إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية.

وتوصلت تحريات مباحث مركز قليوب، إلى أنه بسؤال والد المتوفى قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص و"نجله" بسبب خلافات الجيرة لملاصقة محل عمله بمنزل المتهمين وقيام الثانى بمضايقة الفتيات العاملات لديه، ولدى تدخل نجله المتوفـى لمناصرته، قام الثانى بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته التى أودت بحياته وفرا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر الثانى بتخلصه من السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة.