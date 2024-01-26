أشد المخلصين | أحمد شوبير : ذكرياتي كثيرة مع العامري فاروق

نشر الإعلامي أحمد شوبير منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب شوبير :"ذكرياتي كثيره مع العامرى فاروق اشعر بحزن شديد جدا كان من أشد المخلصين والمحترمين شخصيه لا تملك إلا أن تحبه وتحترمه .. لا نملك الا الدعاء له بالرحمه ونسأل الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. خالص عزائي لاسرته ومحبيه ولاسرة الرياضهالمصريه".



تشيع عصر اليوم الجمعة، جنازة العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق نائب رئيس النادي الأهلي، الذي وافتهالمنية قبل قليل، عن عمر يناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض لمدة 80 يوما.

وبحسب ما أعلنه شقيق العامري فاروق، الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ونقيب الأطباءالبيطريين سابقا، فإن صلاة الجنازة سوف تقام على العامري فاروق، بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاةالعصر".



ونعى “خالد العامري”، شقيقه في تدوينه على حسابه الشخصي “فيسبوك”، قائلا: مصاب آل العامري .. بنفوسراضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي : الشريف/العامري فاروق العامري

وزير الرياضة الأسبق/نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما

سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب او حساب او عتاب".

