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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في كأس تحدي دبي

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الرجاء المغربي  المقرر لها بعد قليل في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع :مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وعمر جابر  وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي .

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرجاء المغربي بطولة سامسون إكينيول سيد عبد الله نيمار محمود عبد الرازق شيكابالا نادي الزمالك معتمد جمال

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