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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرس ثقافة الترشيد.. القابضة للمياه تشارك بأنشطة توعوية بمعرض الكتاب

صدى البلد

تشارك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من خلال إدارة التوعية وخدمة العملاء، في فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بتواجدها ضمن جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والألعاب التفاعلية التى تستهدف غرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى الأطفال المترددين  على المعرض خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتحرص الشركة على تنفيذ الأنشطة التوعوية بطرق علمية ومبتكرة ضمن الفعاليات الجماهيرية الكبرى والأحداث الهامة، لتوصيل رسائل التوعية المباشرة لأكبر عدد من المواطنين، ضمن حملتها القومية "كل نقطة بتفرق".

وأكدت دكتور حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، التعاون الدائم مع الشركة القابضة لمياه الشرب في مجالات التوعية ونشر رسائل ترشيد استهلاك المياه، من خلال الأنشطة التفاعلية وأغاني المياه التي تقدمها الشركة القابضة، أثناء مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والورش التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من الرسم للأطفال وورش الفنون التشكيلية والأشغال الفنية مثل الرسم المجسم بالصلصال والرسم على وجه الأطفال والخرز غيرها، والعروض اليومية للفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية وكورال الأطفال بالإضافة الى منفذ بيع كتب الهيئة بالمعرض.


جدير بالذكر أن الشركة القابضة قامت بانتاج مواد توعوية متخصصة، تنشر يوميا من خلال صفحة "كل نقطة بتفرق" على موقع الفيسبوك https://facebook.com/kolno2tabtfre2

الهيئة العامة لقصور الثقافة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة بمركز مصر للمعارض الدولية هيئة العامة لقصور الثقافة عرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مركز مصر للمعارض الدولية

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