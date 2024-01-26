هيومن رايتس : قرار العدل الدولية السريع اعتراف بالوضع المزري في غزة

قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية السريع اعتراف بالوضع المزري في غزة.



وأمرت محكمة العدل الدولية ،في وقت سابق من اليوم، إسرائيل بتقديم تقرير عن الأوضاع في غزة إلى المحكمة في غضون شهر واحد.

كما أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.

وصوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية

وأكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة.

وأكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ، على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.