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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية في غزة

صدى البلد

أمرت محكمة العدل الدولية ، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية  جون إي دونوجيو، اليوم، أنها تتوقع انهيار النظام العام الإنساني في غزة قريبا بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأضافت رئيسة المحكمة العدل الدولية، أنه  يجب على إسرائيل ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.

وأكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ، على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأشارت إلى أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ تدابير لمنع الدمار والإبادة الجماعية في غزة

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية
 

وأكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة.
 

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