بعد صدور الحكم.. أول تعليق من إسرائيل على قرارات العدل الدولية

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ، اليوم الجمعة، اتهامات محكمة العدل الدولية بـ"معاداة السامية".

وحرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تل أبيب على عدم طاعة قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة.

ومن جانبه ، أكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أن محكمة العدل الدولية حكمت لصالح الإنسانية والقانون الدولي.



وأعلنت محكمة العدل الدولية ان 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية

وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت انه يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وأضافت محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية

وتابعت : على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وأمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد.