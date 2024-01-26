الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه بشأن تورط موظفي الأونروا فى هجوم حماس

في تطور صادم، يخضع العديد من موظفي الأونروا للتحقيق للاشتباه في تورطهم في هجمات حماس في 7 أكتوبر، كما ورد سابقًا. ورد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هذه المزاعم، معربًا عن فزعه من الأخبار.

أعرب المتحدث باسم الأمين العام عن قلق غوتيريش العميق، مشيراً إلى أنه "شعر بالرعب من هذه الأخبار". واستجابة لخطورة الوضع، دعا غوتيريس إلى إجراء تحقيق شامل لضمان إنهاء عمل أي موظف في الأونروا يثبت أنه شارك في الهجمات أو حرض عليها، وربما محاكمته بتهم جنائية.

شدد ستيفان دوجاريك، المتحدث الرئيسي باسم الأمين العام، على أنه ستكون هناك مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا. الهدف من هذه المراجعة هو إجراء فحص شامل لهيكل المنظمة وعملياتها في ضوء الادعاءات الموجهة ضد موظفيها.

إن الطبيعة المروعة للادعاءات والاستجابة السريعة من أعلى سلطة في الأمم المتحدة تؤكد خطورة الوضع. وتعكس الدعوة لإجراء مراجعة مستقلة الالتزام بالشفافية والمساءلة داخل الأمم المتحدة.