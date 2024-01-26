موافي : أغلب المواطنين يصابون بارتجاع المريء بسبب السرعة في تناول الطعام

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن قلة قليلة من الذين لا يصابون بمرض ارتجاع المريء والأغلب يصاب به.

وأضاف موافي خلال برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة “صدى البلد” إن الأسباب الأساسية لـ ارتجاع المريء تعود إلى سرعة تناول الإنسان الطعام ، بالإضافة إلى الاكتفاء من الأكل "الشبع" بصورة سريعة وكبيرة.

وتابع: تجنب الإصابة بارتجاع المريء تكمن في عدم الأكل بسرعة وعدم الشبع بسرعة.

التأني في تناول الأكل

وأوضح حسام موافي، أن الله أمرنا بالصلاة ونؤديها في أوقاتها، كما أن الله أمرنا بالتأني في تناول الأكل ولا نعمل بهذه النصيحة، مشيرًا إلى أن علاج ارتجاع المرئ يمكن في اتباع النصائح وليس العلاج حال تشخيصه مبكرا.