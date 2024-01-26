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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تستأنف صادرات الأسلحة إلى تركيا بعد الموافقة على انضمام السويد لـ«الناتو»

صدى البلد

كشفت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن كندا وتركيا توصلتا إلى اتفاق؛ لاستئناف الصادرات الكندية من أجزاء الطائرات من دون طيار، مقابل مزيد من الشفافية بشأن مكان استخدامها، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ؛ بعد أن تكمل أنقرة تصديقها على طلب السويد في حلف شمال الأطلسي.

وبعد 20 شهرا من التأخير؛ تحركت تركيا بسرعة هذا الأسبوع، لتأييد عضوية السويد في التحالف العسكري الغربي، بما في ذلك التصويت البرلماني والتوقيع الرئاسي، مما ترك المجر باعتبارها الحليف الوحيد الذي لم يصدق عليها بعد.

وقال المصدران لوكالة رويترز، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنه من المتوقع أن ترسل تركيا الوثائق النهائية إلى واشنطن، يوم الجمعة، مما سيمهد الطريق أمام كندا لرفع ضوابط التصدير التي تبنتها في عام 2020 على الفور.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على العملية إنه تم التوصل إلى الاتفاق في أوائل يناير بعد أشهر من المحادثات، وأضاف شخص آخر مطلع على الخطة إن الجانبين اتفقا على أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد اكتمال تصديق السويد عليها.

وامتنعت وزارة الخارجية التركية عن التعليق.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية شارلوت ماكلويد، لـ"رويترز"، بأنه في حين أن ضوابط التصدير لا تزال قائمة حاليا؛ فإن أوتاوا تهدف إلى حل المشكلة مع تركيا نظرا لوضعها كحليف في حلف شمال الأطلسي، مضيفة: "تواصل كندا وتركيا الانخراط في تبادلات صريحة بشأن علاقاتنا الثنائية والاقتصادية والتجارية".

كندا تستأنف صادرات الأسلحة إلى تركيا صادرات الأسلحة إلى تركيا حلف شمال الأطلسي الناتو

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